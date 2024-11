Anzeige / Werbung

dynaCERT Inc.hat eine Wasserstofftechnologie zur Nachrüstung von herkömmlichen Verbrennungsmotoren entwickelt...

...diese bietet signifikante ökologische und ökonomische Vorteile und kann sich dadurch bereits innerhalb des ersten Betriebsjahres amortisieren. Angesichts weltweit steigender ESG-Anforderungen bietet dynaCERT mit seinen HydraGEN-Modellen und der HydraLytica-Software eine marktorientierte Lösung an, die den wachsenden Bedarf an nachhaltigen Technologien deckt. Die Methodik von dynaCERT's patentierten Innovationen wurde kürzlich von der gemeinnützlichen Organisation Verra offiziell bestätigt und Folgeaufträge zufriedener Kunden unterstreichen ihren Erfolg. Außerdem gewinnt das Unternehmen das Interesse von erfahrenen Branchenexperten, die das Wachstum begleiten. Alle Zeichen stehen nun auf Wachstum und es ist offensichtlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Vorteile von HydraGEN den Markt durchdringen. Die Basis für eine erfolgreiche Investition ist damit äußerst vielversprechend.



Wachstumsmarkt Nachrüstung

Laut Umweltbundesamt waren im Jahr 2023 weltweit über 1,31 Mrd. PKW im Verkehr, weitestgehend mit Verbrennungsmotoren. Dazu kommen noch Nutzfahrzeuge, deren Angaben zur Anzahl variieren jedoch je nach Quelle, liegen aber im Schnitt bei rund 300 Mio. Fahrzeugen. Angesichts der Tatsache, dass es heute und auf absehbare Zeit kaum möglich sein wird, den Verbrennungsmotor großflächig zu ersetzen, da oft betriebsfähige Alternativen fehlen, bietet dynaCERT eine sofort einsetzbare Lösung zur Nachrüstung an, die den Umweltschutz fördert, ohne hohe Infrastrukturinvestitionen zu erfordern. Der Markt eröffnet dem Unternehmen hervorragende Wachstumschancen, da die Anzahl der bestehenden Fahrzeuge die jährlichen Neuzulassungen um ein Vielfaches übersteigt.

PKW weltweit im Einsatz, Stand: 07.02.2024 Quelle: Umweltbundesamt



Funktion der HydraGEN-Technologie

Die HydraGEN-Technologie von dynaCERT nutzt Elektrolyse, um destilliertes Wasser in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) zu zerlegen. Diese Gase werden in die Luftzufuhr von Motoren eingespeist, wodurch eine homogenere Luft-Kraftstoff-Mischung entsteht. Der Wasserstoff fungiert als Verbrennungsbeschleuniger, was zu einer schnelleren und vollständigeren Verbrennung führt. Dies resultiert in einer effizienteren Kraftstoffnutzung und einer signifikanten Reduktion von Emissionen wie CO2, NO? und Feinstaub. Das Gerät zur Nachrüstung von weitverbreiteten Lkw hat etwa die Größe eines Tower-PCs. Darin enthalten ist ein zwei Liter Tank für destilliertes Wasser, das bei Lkw üblicherweise für über 80 Betriebsstunden reicht.



Offizielle Bestätigung durch Verra

Das Verified Carbon Standard (VCS) Programm von Verra ist weltweit das führende Zertifizierungsprogramm zur Verifizierung und Ausstellung von CO2-Gutschriften. Es gewährleistet die Integrität und Transparenz von Projekten zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, indem es strenge Prüfstandards anlegt, die internationale Akzeptanz und Vertrauen fördern. Investoren, die sich am Klimaschutz beteiligen und gleichzeitig finanzielle Renditen erzielen möchten, haben die Möglichkeit von der Investition in Technologien wie die von dynaCERT, die durch das Einsparen von Emissionen VCS-zertifizierte CO2-Gutschriften generieren können, zu profitieren. dynaCERT hat durch die Verra-Bestätigung der Methodik somit eine attraktive Option für Unternehmen mit großem Fuhrpark und für emissionsintensive Branchen im Angebot. Die Zertifizierung durch VCS schafft dabei eine sichere Grundlage für den Kauf und Handel mit CO2-Gutschriften, was langfristig sowohl ökologische als auch finanzielle Vorteile bringt.



Politische Vorgaben bieten exzellenten Rahmen

Der 'Green Deal' der Europäischen Union ist eine umfassende Strategie, die darauf abzielt, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen und den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu fördern. Ab 2026 werden Unternehmen in der EU striktere ESG (Environmental, Social, Governance)-Pflichten erfüllen müssen, was eine verstärkte Offenlegung von Umwelt- und Sozialdaten sowie eine genaue Überwachung und Reduktion von CO2-Emissionen umfasst. Diese Verpflichtungen bedeuten, dass Unternehmen zunehmend nachhaltige Technologien benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Technologie von dynaCERT, die den CO2-Ausstoß z. B. bei Dieselfahrzeugen signifikant reduziert, bietet hier eine zukunftsweisende Lösung, die den Nutzern und auch deren Investoren ein Potenzial für nachhaltiges Wachstum eröffnet. Die Software HydraLytica umfasst die Möglichkeiten die Verbrauchsdaten des Verbrennungsmotors zu überwachen und die CO2-Einsparungen nachzuweisen.



Verstärkung des Managements

Die Ernennung von Bernd Krüper zum President und Kevin Unrath zum Chief Operating Officer (COO) von dynaCERT unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine globale Präsenz auszubauen und die HydraGEN-Technologie zur Nachrüstung von Verbrennungsmotoren weltweit zu etablieren. Krüper bringt über 30 Jahre Erfahrung in internationalen Führungspositionen der Automobil- und Off-Highway-Industrie mit, darunter Rollen bei Daimler, MTU und Rolls-Royce. Unrath verfügt über umfassende Expertise in der Automobil- und Maschinenbauindustrie und hat zuvor bei Hatz Motorenfabrik und MAN Truck & Bus gearbeitet. Ihre gemeinsamen Erfahrungen und Netzwerke sind entscheidend, um die Verkaufsprozesse zu optimieren und die Produktionskapazitäten zu steigern, insbesondere angesichts der wachsenden Bedeutung von ESG-Kriterien und des EU Green Deals. Für Investoren signalisiert diese Verstärkung der Führungsebene eine strategische Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum und Innovation im Bereich umweltfreundlicher Technologien.



Fazit

Angesichts der globalen Bemühungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen bietet die HydraGEN-Technologie von dynaCERT (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) eine sofortige und effektive Lösung für z. B. Flottenbetreiber und Bergbauunternehmen. Zudem hat dynaCERT die Verra-Zulassung erhalten, wodurch Nutzer der HydraGEN-Technologie von Emissionsgutschriften profitieren können. Investoren haben somit die Möglichkeit, in eine Technologie zu investieren, die sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile bietet. Durch die Verstärkung durch Branchenexperten wird das Wachstumspotenzial durch erfahrene Hände mitgestaltet. Die Aktie ging am vergangenen Freitag in Toronto bei einem Schlusskurs von 0,215 CAD ins Wochenende. Im September 2020 veröffentlichte GBC Investment Research bereits eine Kaufempfehlung zu dynaCERT - mit einem Kursziel von 2,20 CAD. Die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens sind vielversprechend und lassen die Wahrscheinlichkeit steigen, dass der alte Höchstkurs von 1,25 CAD im Jahr 2020, vor der Corona-Zwangspause, schon bald der Vergangenheit angehören wird.

dynaCERT Inc., Chart 72 Monate in CAD, Stand: 10.11.2024, Quelle: Refinitiv

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf zukunftsbilanzen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

