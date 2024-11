Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der Anteilsschein des Triebwerkherstellers legte im frühen XETRA-Handel um 3,1 Prozent zu und erreichte zeitweise ein Tageshoch von 327,20 Euro. Dieser Kursanstieg positioniert die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und deutet auf ein starkes Anlegerinteresse hin.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Ein wesentlicher Treiber für die positive Kursentwicklung war die Neubewertung durch die US-Investmentbank Goldman Sachs. Die Experten stuften MTU Aero Engines von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöhten das Kursziel deutlich von 276 auf 400 Euro. Diese optimistische Einschätzung basiert auf der Erwartung steigender Renditen und einer verbesserten Cashflow-Dynamik in der mittelfristigen Zukunft. Trotz einiger skeptischer Stimmen unter Anlegern sehen Analysten das Unternehmen auf einem vielversprechenden Weg, was das Vertrauen in die Zukunftsaussichten von MTU Aero Engines weiter stärkt.

