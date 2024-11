Die Volkswagen-Aktie verzeichnet derzeit leichte Kursgewinne, während der Konzern mit internen Herausforderungen konfrontiert ist. Der Autobauer steht vor einer Welle von Berufungen ehemaliger Führungskräfte gegen den neuen Sparkurs. Die Kläger, überwiegend Mitarbeiter im Vorruhestand, fechten die Streichung einer Gehaltserhöhung und einer Prämie an. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Sparprogramms, das auch die Aufkündigung der langjährigen Beschäftigungssicherung und mögliche Werksschließungen beinhaltet.

Gewerkschaft fordert Vorstandsverzicht

Angesichts der angespannten Lage hat die IG-Metall-Vorsitzende den VW-Vorstand zu Gehaltsverzicht aufgerufen. Sie kritisiert die Diskrepanz zwischen Sparmaßnahmen für die Belegschaft und den hohen Vorstandsbezügen. Die Gewerkschaftsführung betont die Notwendigkeit einer zukunftsorientierten Strategie zur Bewältigung struktureller Probleme und zur Sicherung der Werksauslastung. Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigt sich die VW-Aktie am Markt leicht positiv, was auf ein anhaltendes Vertrauen der Investoren in den Automobilriesen hindeutet.

