Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal 2024 bemerkenswerte Positionen in den Öl-Aktien Chevron und Occidental Petroleum aufgebaut. Diese Investitionen könnten sich als kluge Schachzüge erweisen, insbesondere angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen in den USA. Der Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2024 verspricht ein günstiges Umfeld für die Ölbranche, da Trump im Wahlkampf Steuersenkungen und eine Ausweitung der inländischen Öl- und Gasförderung in Aussicht gestellt hat.

Gemischte Aussichten für die Ölbranche

Trotz der positiven Signale für die Ölindustrie warnen Analysten vor überzogenen Erwartungen. Während Steuererleichterungen die Gewinne steigern könnten, drohen durch ein erhöhtes Ölangebot Preisrisiken. Zudem könnten mögliche Handelskonflikte das globale Wirtschaftswachstum und damit die Ölnachfrage beeinträchtigen. Die Aktienkurse von Chevron und Occidental Petroleum reagierten bisher nur verhalten auf Trumps Wahlsieg, was die Unsicherheit über die langfristigen Auswirkungen seiner Politik widerspiegelt.

Anzeige