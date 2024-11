Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Aufschwung an der SIX Swiss Exchange. Zu Handelsbeginn notierte der Titel bei 79,18 CHF und stieg im Laufe des Vormittags auf 79,58 CHF, was einem Plus von 0,8 Prozent entspricht. Der Tageshöchststand wurde bei 79,70 CHF erreicht. Trotz dieses positiven Trends liegt der aktuelle Kurs immer noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 100,82 CHF, das am 27. November 2023 erzielt wurde.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 4,62 CHF je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 90,89 CHF, was ein erhebliches Potenzial für die Zukunft andeutet. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 3,03 CHF je Aktie erwartet, was eine leichte Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 3,00 CHF im Vorjahr darstellt. Die Veröffentlichung der Q4 2024-Finanzergebnisse ist für den 13. Februar 2025 geplant.

Nestle Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...