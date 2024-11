Die Drägerwerk AG & Co. KGaA steht im Fokus der Finanzwelt, nachdem Analysten von mwb research eine vielversprechende Einschätzung abgegeben haben. Mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 65,00 Euro sehen die Experten ein beachtliches Kurspotenzial von 45,1 Prozent. Der Medizin- und Sicherheitstechnikspezialist profitiert von globalen Trends wie der alternden Bevölkerung und steigenden Sicherheitsstandards. Die hohe Kundenbindung und innovative digitale Strategien wie Dräger ONE verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, der das langfristige Wachstum unterstützen soll.

Aktuelle Kursentwicklung und Zukunftsaussichten

Am Handelstag konnte die Drägerwerk-Aktie um 0,8 Prozent auf 45,15 Euro zulegen. Trotz des aktuellen Kursgewinns liegt das 52-Wochen-Hoch von 56,20 Euro noch in einiger Entfernung. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 5,41 Euro je Aktie. Mit dem Ziel, bis 2030 eine EBIT-Marge von 10 Prozent zu erreichen, wird Drägerwerk als unterbewertet eingeschätzt. Die Aktie wird derzeit mit einem Abschlag im Vergleich zur Konkurrenz gehandelt, was sie für Investoren besonders interessant macht.

