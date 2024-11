Die Hensoldt-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Anstieg und erreichte mit 35,50 Euro den höchsten Stand seit Mitte August. Dieser Aufschwung folgte der Bekanntgabe einer geplanten Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed Martin im Bereich maritimer Führungssysteme und Radar-Technologien. Die Absichtserklärung zwischen den beiden Unternehmen verspricht eine Vertiefung der bereits bestehenden erfolgreichen Kooperation. Gegen Handelsschluss notierte die Aktie bei 35,34 Euro, was einem Plus von 5,81 Prozent entspricht.

Branchenweiter Aufschwung für Rüstungswerte

Der Kursanstieg bei Hensoldt reiht sich in einen allgemeinen positiven Trend für Rüstungsaktien ein. Anleger spekulieren auf erhöhte Verteidigungsausgaben europäischer Staaten, insbesondere nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Auch andere Unternehmen der Branche, wie Rheinmetall und RENK, verzeichneten deutliche Kursgewinne. Diese Entwicklung unterstreicht das wachsende Interesse an Rüstungswerten und die Erwartung steigender Investitionen in die europäische Verteidigung.

