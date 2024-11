Die Varta-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld. Während der Kurs am Vormittag noch leichte Gewinne verzeichnete, rutschte er am Nachmittag ins Minus. Zwischenzeitlich sank die Aktie auf 2,75 Euro, was einem Rückgang von 1,2 Prozent entspricht. Trotz dieser Schwankungen bleibt der Titel weit vom 52-Wochen-Hoch von 24,13 Euro entfernt, das im November 2023 erreicht wurde. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten zwar eine Umsatzsteigerung von knapp 31 Prozent, dennoch verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 0,13 Euro je Aktie.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Experten sehen trotz der aktuellen Herausforderungen Potenzial für die Varta-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,67 Euro, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Allerdings rechnen Analysten für das Gesamtjahr 2023 mit einem Verlust von 2,295 Euro je Aktie. Die kürzlich erteilte Genehmigung für Porsche, sich an Varta zu beteiligen, könnte neue Impulse für das Unternehmen bringen. Investoren hoffen auf positive Effekte durch die Sanierungsbemühungen, die in den letzten Tagen zu einer starken Kursrally geführt hatten.

