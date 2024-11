Die Jenoptik-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen bemerkenswerten Aufschwung und legte um 1,8 Prozent auf 23,06 Euro zu. Dieses positive Momentum kommt trotz der jüngsten Ankündigung des Unternehmens, seine Finanzziele für 2025 um ein Jahr zu verschieben. Trotz dieser Verzögerung bleibt das Vertrauen der Anleger offenbar bestehen, was sich in dem robusten Handelsvolumen von über 96.000 gehandelten Aktien widerspiegelt.

Aussichten und Analysten-Einschätzungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,405 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 37,67 Euro angesetzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn von 1,64 Euro je Aktie, was die positive Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung unterstreicht.

