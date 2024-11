Apple hat in seinem jüngsten Geschäftsbericht eine ungewöhnliche Warnung ausgesprochen. Der Technologiegigant räumte ein, dass zukünftige Produkte möglicherweise nicht den gleichen Erfolg wie das iPhone erzielen könnten. Dies könnte zu niedrigeren Umsätzen und Gewinnmargen führen. Eine solch explizite Warnung ist ein Novum in der Unternehmensgeschichte und lässt Anleger aufhorchen. Das iPhone macht noch immer rund die Hälfte der Gesamterlöse aus, während neuere Produkte wie iPad und Apple Watch nicht an dessen Profitabilität heranreichen.

Aktienentwicklung unter Druck

Die Apple-Aktie zeigte sich im NASDAQ-Handel rückläufig und verlor zeitweise 1,4 Prozent auf 223,67 USD. Trotz des Rückgangs liegt das Papier nur 6,18 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 237,49 USD. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 235,81 USD, was weiteres Potenzial andeutet. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,04 USD je Aktie erwartet.

