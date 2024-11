Die Deutsche Lufthansa steht kurz vor dem Abschluss eines bedeutenden Geschäfts in Italien. Das italienische Finanzministerium hat bekannt gegeben, dass alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht an die EU-Wettbewerbsbehörde in Brüssel übermittelt wurden. Trotz vorübergehender Verzögerungen in den Verhandlungen scheinen die wirtschaftlichen Bedingungen unverändert zu bleiben. Der Plan sieht vor, dass die Lufthansa zunächst 41 Prozent der Anteile an Ita Airways für 325 Millionen Euro erwirbt, mit der Option auf eine vollständige Übernahme in den kommenden Jahren.

Aktienkurs zeigt positive Tendenz

Parallel zu diesen Entwicklungen verzeichnet die Lufthansa-Aktie eine leichte Aufwärtsbewegung. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,2 Prozent auf 6,32 Euro. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 7,26 Euro. Trotz der anhaltenden Aussetzung von Flügen nach Tel Aviv bis Mitte Dezember bleibt die Stimmung am Markt positiv. Die Investoren scheinen die strategische Expansion in Italien als vielversprechenden Schritt für die langfristige Entwicklung des Unternehmens zu bewerten.

