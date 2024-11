Die Tesla-Aktie erlebt nach Donald Trumps Wahlsieg einen bemerkenswerten Aufschwung. Innerhalb einer Woche stieg der Kurs um über 32%, was Anleger auf die enge Verbindung zwischen Tesla-CEO Elon Musk und dem künftigen Präsidenten zurückführen. Trotz Trumps Skepsis gegenüber erneuerbaren Energien spekulieren Investoren auf Vorteile für den Elektroautobauer. Der Kursanstieg setzte sich fort, mit einem weiteren Zuwachs von 8% auf 350,00 US-Dollar am Montag. Dies katapultierte Musks geschätztes Vermögen über die 335-Milliarden-Dollar-Marke und festigte seine Position als reichster Mensch der Welt.

Hedgefonds erleiden Milliardenverluste

Der rapide Kursanstieg führte zu erheblichen Verlusten bei Hedgefonds, die gegen Tesla gewettet hatten. Schätzungen zufolge belaufen sich die Verluste auf mindestens 5,2 Milliarden US-Dollar. Viele Fonds hatten ihre Short-Positionen bereits vor der Wahl reduziert, um potenzielle Schäden zu begrenzen. Teslas Sonderstellung in der Branche wird durch den allgemeinen Rückgang im Elektrofahrzeugsektor um 12% in diesem Jahr noch deutlicher. Mögliche Änderungen in der Handelspolitik, einschließlich Importzöllen auf chinesische Fahrzeuge und Steuersenkungen, könnten Tesla zusätzliche Wettbewerbsvorteile verschaffen.

