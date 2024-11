DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Üblicherweise hat Bayer in seinem dritten Quartal mit Verlusten im Agrargeschäft zu tun, während das Pharmageschäft stark läuft. So erwarten es Analysten auch diesmal. Für den Konzern rechnen sie aber mit gut einem Fünftel weniger operativem Gewinn. Ursächlich dafür: das Pharmageschäft, wo sich die Umsatzverluste mit dem Bestsellermedikament Xarelto nach dem Wegfall des Patentschutzes durch neue Produkte nicht länger auffangen lassen. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz Konzern 10.113 -2% 11 10.342 -Pharmaceuticals 4.465 -2% 11 4.538 -Consumer Health 1.445 +2% 11 1.410 -Crop Science 4.148 -5% 11 4.365 EBITDA bereinigt Konzern 1.313 -22% 11 1.685 -Pharmaceuticals 1.189 -17% 11 1.438 -Consumer Health 333 +6% 11 313 -Crop Science -20 -- 11 -24 Ergebnis nach Steuern/Dritten -552 -- 11 -4.569 Ergebnis je Aktie Core 0,28 -26% 11 0,38 Durchschnittlicher Wechselkurs* 1,09 -- 7 1,06

* Euro/US-Dollar

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON (07:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q23/24 ggVj Zahl 4Q22/23 Gesamtumsatz 3.968 -4% 20 4.149 Segmentergebnis 788 -25% 20 1.044 Segmentergebnis-Marge 19,9 -- 20 25,2 Ergebnis nach Steuern 510 -32% 20 753 Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,39 -32% 20 0,57 Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,46 -29% 20 0,65 Umsatz Automotive 2.203 +2% 20 2.162 - Green Industrial Power 493 -15% 20 582 - Power & Sensor Systems 854 -6% 20 912 - Connected Secure Systems 416 -15% 20 490 Ergebnis Automotive 544 -12% 20 617 - Green Industrial Power 92 -45% 20 166 - Power & Sensor Systems 101 -41% 20 172 - Connected Secure Systems 51 -43% 20 90

JUNGHEINRICH (07:40 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Auftragseingang 1.257 +6% 6 1.189 Umsatz 1.341 -2% 6 1.362 EBIT 107 +4% 6 103 EBIT-Marge 8,0 -- -- 7,6 Ergebnis vor Steuern 99 +7% 6 93 Ergebnis nach Steuern 72 +5% 6 68 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,70 +4% 5 0,67

1&1 (07:50 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 1.042 +0,3% 6 1.039 EBITDA 168 +5% 6 159 EBIT 104 -5% 6 110 Ergebnis nach Steuern 71 -3% 6 73 Ergebnis je Aktie 0,41 -2% 5 0,42

CANCOM (08:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 422 +1% 3 416 EBITDA 30 -15% 4 35 EBITDA-Marge 7,1 -- -- 8,4 Ergebnis nach Steuern/Dritten 9,8 -5% 3 10,3

JENOPTIK (07:35 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 279 +6% 12 264 EBITDA 56 +9% 12 51 EBITDA-Marge 20,1 -- -- 19,5 EBIT 38 +10% 10 34 Ergebnis nach Steuern 24 +12% 3 22

UNITED INTERNET (07:35 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 1.615 +3% 8 1.561 EBITDA 347 +7% 8 325 EBIT 193 +1% 6 190 Ergebnis vor Steuern 151 +2% 5 148 Ergebnis nach Steuern/Dritten 70 +10% 5 64 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,41 +5% 4 0,39

Weitere Termine:

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (15:00 PK)

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9M (13:00 Analystenkonferenz)

09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

09:00 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj 11:05 ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: 13,3 Punkte zuvor: 13,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -84,4 Punkte zuvor: -86,9 Punkte - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,0%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 19.362,00 -0,7% E-Mini-Future S&P-500 6.024,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 21.207,25 -0,0% Nikkei-225 39.382,67 -0,4% Schanghai-Composite 3.428,08 -1,2% Hang-Seng-Index 19.827,01 -2,9% +/- Ticks Bund -Future 132,51 +11 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 19.448,60 +1,2% DAX-Future 19.490,00 +0,9% XDAX 19.415,24 +0,9% MDAX 26.997,20 +1,5% TecDAX 3.417,80 +1,1% EuroStoxx50 4.854,03 +1,1% Stoxx50 4.335,09 +1,1% Dow-Jones 44.293,13 +0,7% S&P-500-Index 6.001,35 +0,1% Nasdaq-Comp. 19.298,76 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,42 +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter positiv blicken Händler am Dienstag auf Europas Börsen. Der Fokus des Marktes dürfte sich voll auf die Berichtssaison richten, wo erneut eine Zahlenflut zu verarbeiten ist. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht an, nur auf die endgültigen Verbraucherpreise in Deutschland und den ZEW-Index wird geblickt. Beim DAX wird zunächst mit einer Stabilisierung rund um die 19.400er-Marke gerechnet.

Rückblick: Fester - Gestützt wurde die Stimmung von der andauernden Rekordjagd an der Wall Street, den weiter fallenden Ölpreisen und den nach der jüngsten Erholung stabilen Anleihen. "Die befürchteten Alptraumszenarien nach der US-Wahl sind sowohl an der Wall Street als auch in Frankfurt ausgeblieben", so CMC. Rohstoffaktien hinkten der Entwicklung am Gesamtmarkt hinterher und fielen um 1,1 Prozent. Hier herrschte Skepsis in Bezug auf die jüngsten Konjunktur-Maßnahmen in China. Belastend wirkte auch die Dollar-Stärke. Die Spekulation um ein mögliches Gebot von Moncler trieb Burberry weiter um. Die Aktie zog zunächst deutlich an, schloss letztlich aber mit kräftigen Abschlägen von 3,3 Prozent. Grund hierfür war ein Reuters-Bericht. Dort hieß es mit Verweis auf Kreise, dass sich Moncler nicht in Übernahmegesprächen befände.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

