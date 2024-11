FLSmidth & Co. veröffentlichte kürzlich seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024. Trotz eines Rückgangs des Konzernumsatzes um 12% im Vergleich zum Vorjahresquartal verbesserte sich die bereinigte EBITA-Marge auf 12,6%. Das Unternehmen revidierte daraufhin seine Finanzprognose für das Gesamtjahr 2024 nach oben, was auf eine positive Entwicklung in den Kerngeschäftsbereichen Mining und Cement hindeutet.

Personelle Veränderungen im Management

Parallel dazu gab FLSmidth bekannt, dass der Präsident der Mining Products Business Line, das Unternehmen Ende November 2024 verlassen wird. Ein Nachfolger soll in Kürze benannt werden. Diese Führungsänderung könnte die strategische Ausrichtung des Unternehmens beeinflussen und wird von Investoren aufmerksam verfolgt.

