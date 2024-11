Die Siemens Energy Aktie verzeichnet eine positive Entwicklung an der Börse, nachdem die Windkrafttochter Siemens Gamesa einen bedeutenden Auftrag aus Großbritannien erhalten hat. Der Vertrag im Wert von über einer Milliarde Pfund umfasst die Lieferung von 64 Offshore-Windturbinen für das dritte Windprojekt von Scottishpower in der südlichen Nordsee. Dieser Großauftrag unterstreicht das Vertrauen in die Technologie von Siemens Energy und könnte sich positiv auf die zukünftige Geschäftsentwicklung auswirken.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der jüngsten positiven Nachrichten bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Siemens Energy-Aktie mit 29,82 EUR unter dem aktuellen Kurs. Die Aktie erreichte kürzlich ein 52-Wochen-Hoch von 42,02 EUR, was einen beachtlichen Anstieg seit dem Tiefststand von 9,44 EUR im November 2023 darstellt. Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,356 EUR, was die verbesserten Geschäftsaussichten widerspiegelt.

