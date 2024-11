Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Kursanstieg von fast 6 Prozent. Dieser Aufschwung folgte auf die Präsentation der mittelfristigen Strategie des Unternehmens bis 2030, die auf dem jüngsten Capital Market Day vorgestellt wurde. Elmos strebt bis zum Ende des Jahrzehnts einen Umsatz von 1 Milliarde Euro an, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,5 Prozent entspricht. Diese Prognose steht im Einklang mit den Erwartungen für die gesamte Branche und wird durch wichtige Trends in der Automobilindustrie wie Elektrifizierung und autonomes Fahren unterstützt.

Finanzielle Ziele und strategische Ausrichtung

Neben dem ambitionierten Umsatzziel hat Elmos weitere finanzielle Kennzahlen ins Visier genommen. Das Unternehmen plant, seine EBIT-Marge bei 25 Prozent zu halten und den Free Cashflow auf Industriestandard anzuheben. Gleichzeitig sollen das Betriebskapital auf 25 Prozent des Umsatzes und die Investitionsausgaben auf unter 10 Prozent gesenkt werden. Ein strategischer "local-for-local"-Ansatz in China soll die Position im größten Automobilmarkt der Welt stärken. Die Umstellung auf ein fabrikloses Modell verspricht zudem eine verbesserte operative Flexibilität und ein optimiertes Risikoprofil.

Anzeige

Elmos Semiconductor-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Elmos Semiconductor-Analyse vom 12. November liefert die Antwort:

Die neusten Elmos Semiconductor-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Elmos Semiconductor-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Elmos Semiconductor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...