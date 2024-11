Die Covestro-Aktie verzeichnete am Montag einen leichten Rückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,9 Prozent auf 57,02 Euro. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die Aktie nur 2,53 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 58,50 Euro, das am 21. Oktober 2024 erreicht wurde. Analysten prognostizieren einen durchschnittlichen fairen Wert von 60,33 Euro je Aktie, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet.

Positive Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Das Unternehmen präsentierte am 29. Oktober 2024 erfreuliche Zahlen für das dritte Quartal. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 Euro, verglichen mit einem Verlust von 0,17 Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg leicht um 0,98 Prozent auf 3,60 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten trotz des positiven Quartals einen Verlust von 0,543 Euro je Aktie. Die Dividendenschätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,075 Euro je Aktie, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

