Die Freenet-Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung. Während der Kurs zeitweise auf 28,44 Euro fiel und damit ein Tagestief markierte, erholte er sich im Tagesverlauf leicht. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die langfristige Perspektive positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 32,04 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine Dividende von 1,85 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Herausforderungen im operativen Geschäft

Die jüngsten Quartalszahlen offenbarten jedoch auch Herausforderungen. Der Gewinn pro Aktie sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von 0,53 Euro auf 0,39 Euro. Gleichzeitig verzeichnete Freenet einen Umsatzrückgang um 16,42 Prozent auf 559,00 Millionen Euro. Trotz dieser Entwicklung bleiben Analysten für das Gesamtjahr 2024 optimistisch und erwarten einen Gewinn von 2,26 Euro je Aktie.

