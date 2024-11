Mega-Volltreffer: Das ist die bedeutendsten wirtschaftlichen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts

Anzeige / Werbung

Für Investoren, die frühzeitig und strategisch auf diesen Trend setzen, könnte dies enorme finanzielle Chancen eröffnen.

ADVERTORIAL |WERBUNG (Auftraggeber: Scope Technologies) - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten

Liebe Leserinnen und Leser,

es wird als eine der bedeutendsten wirtschaftlichen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts angesehen - umfassender als die Smartphone-Revolution und die Einführung der Elektromobilität. Einige Ökonomen gehen sogar davon aus, dass es die Auswirkungen des Internets übertreffen könnte.

Für Investoren, die frühzeitig und strategisch auf diesen Trend setzen, könnte dies enorme finanzielle Chancen eröffnen.

Ein Beispiel für diesen aufkommenden Trend ist das Quantencomputing, das als "Quantum Computing" neue Möglichkeiten für die Technologie und Wirtschaft eröffnet.

Die künstliche Intelligenz wird die Wirtschaften rund um den Globus revolutionieren, ganze Branchen neu erfinden und unser aller Leben grundlegend verändern. Die Masse der Menschen hat noch gar nicht verstanden, wie signifikant und gewaltig die KI-Revolution wird!

Denn sie wird alle Bereiche des Lebens erfassen. Nur vergleichbar mit der unglaublichen Internet-Revolution - und wir wissen alle, wie reich Investoren in Amazon, Google, Meta/Facebook und Co. wurden.

Die KI-Revolution ist der Super-Megatrend, der Anleger reich machen kann

Niemand Geringeres als Bloomberg Intelligence erwartet, dass der globale KI-Markt bereits in 2032 eine Größe von 1,3 Billionen USD erreichen wird. Nicht Milliarden. Billionen! Im vergangenen Jahr belief sich der globale KI-Markt gerade mal auf 197 Mrd. USD. Und dieses Wachstum wird erst der Anfang dieses Super-Megatrends sein! (Quellen: Bloomberg Intelligence, Grand View Research)

KI-Unternehmen wie Scope Technologies (CSE: SCPE, WKN: A40AT5, ISIN: CA80917B1094) haben das Potenzial von diesem Wachstum zu profitieren.

(Quelle: Scope Technologies)

In den USA spricht man bei solchen historischen Investmentchancen von "Chance des Lebens". Gewinne und Geld, die so groß sind, dass sie nicht nur Ihr Leben, sondern auch das Leben Ihrer Kinder und vielleicht sogar das von deren Kindern für immer verändern.

So eine Investmentchance bietet sich nur sehr selten!

Viele Anleger erleben sie nur ein Mal im Leben. Ein großer Teil der Börsianer sogar nie. Deshalb ist es von absolut entscheidender Bedeutung, dass Sie jetzt und hier Ihre Chance im KI-Boom nicht verpassen!

Nun werden Sie vielleicht sagen: "Aber Nvidia ist doch schon gelaufen. Wo sollen bei den Chipaktien noch vierstellige oder gar fünfstellige Gewinne herkommen?" Ja, die größten Gewinne in diesem Teil des KI-Booms sind gelaufen. Mit den Chipaktien wird sich zwar auch in den kommenden Jahren gutes Geld verdienen lassen.

Aber ein aufstrebender KI-Sektor wird in den kommenden Jahren iim Mittelpunkt stehen!

Denn dieser Sektor beinhaltet nicht nur den Super-Megatrend KI. Er beinhaltet sogar auch noch einen zweiten, ultra-wachstumsstarken Hightech-Sektor.

Quantum-Cybersecurity! Die nächste Phase des Cybersecurity-Trends

Sie wissen natürlich über den Boommarkt Cybersecurity Bescheid. Praktisch jede Woche erfahren wir von neuen riesigen Hackerattacken auf Firmen oder staatliche Einrichtungen. Die hoch professionellen Cyberattacken von kriminellen Hacker-Gruppen sind schon problematisch genug für Unternehmen, Organisationen und Regierungen.

Denn die weltweiten ökonomischen Schäden durch die Cyberkriminalität sollen laut dem Cybercrime Magazin Ventures bereits im Jahr 2025 die unglaubliche Marke von 10 Billionen USD pro Jahr durchschlagen! Die Zahl der Cyberangriffe steigt jährlich um etwa 15 %.

(Quelle: QSE Group)

Zahlen einer neuen Studie von Cybersecurity Ventures sind wirklich erschreckend: Im Jahr 2023 erfolgten weltweit pro Tag 2.200 kriminelle Cyberattacken. Pro Tag! Das entspricht einem neuen Cyberangriff alle 39 Sekunden! Im Jahr 2022 lag der Wert noch bei 44 Sekunden.

Cybersecurity wird in Zukunft noch wichtiger für Unternehmen und Staaten

Doch der gesamte Sektor der Cyberkriminalität und damit das Thema Cybersicherheit sind durch die russische Invasion in die Ukraine und den neuen Kalten Krieg zwischen der neuen Ostachse aus Russland, China, Iran und Nordkorea und dem Westen auf eine völlig neue Ebene gehoben worden!Die neuartige Cyberkriegsführung verschmilzt nun mit Cyberkriminalität - und macht die Cybersicherheit im 21. Jahrhundert zu einer zentralen Schlüsselindustrie, ohne die Wirtschaft und Politik und auch Einzelpersonen nicht mehr auskommen können.

(Quelle: QSE Group)

Der Siegeszug der KI wird diese Situation noch mal dramatisch beschleunigen!

Die Aktien der großen Cybersecurity-Firmen wie Palo Alto oder Crowdstrike sind einige der besten Börsen-Highflyer der letzten Jahre. Aber: Diese Konzerne haben inzwischen Börsenbewertungen im Bereich von 100 Mrd. USD. Ganz anders sieht es bei dem Quantum-Cybersecurity-Spezialisten Scope Technologies aus. Scope hat erst einen Mini-Börsenwert von rund 50 Mio. USD.

Scope Technologies (CSE: SCPE, WKN: A40AT5, ISIN: CA80917B1094) plant, die neue Erfolgsgeschichte in der nächsten Stufe der Cyberkriminalität und damit der Cybersecurity zu werden: dem kommenden Boommarkt KI-gesteuerten Cybersicherheit.

Die Chance, in so einem Boommarkt ganz am Anfang einzusteigen - bevor er an der Börse überhaupt bekannt wird -, bietet sich Investoren nur ganz selten!

Clever Anleger erkennen diese historische Kaufchance - und ergreifen sie!

Cybersecurity-Markt für KI-Quantenkryptografie wird sich verzehnfachen!

Denn der kanadische Hightech-Konzern Scope Technologies (CSE: SCPE, WKN: A40AT5, ISIN: CA80917B1094) ist ein Spezialist für die neuartige Quantenkryptografie die durch KI-Technologie stetig verbessert wird. Quantenkryptografie ist die nächste Stufe der Datensicherung durch Verschlüsselungen der Zugänge. Die Wachstumsperspektiven dieses Bereichs der KI-Cybersecurity sind gigantisch.

Quelle: Secondary Research, Primary Research, MRFR Database and Analyst Review)

Für 2024 rechnen Branchenexperten bereits mit einem Markt für Quantenkryptografie von rund 11,2 Mrd. USD. Bis 2032 soll dieser Markt auf rund 127 Mrd. USD explodieren (Quelle: marketresearchfuture.com)!

Das entspricht einer Verzehnfachung in den kommenden 8 Jahren!

Zum Vergleich: Der allgemeine Cybersecurity-Markt soll im gleichen Zeitraum von rund 194 Mrd. USD auf 563 Mrd. USD in 2032 anwachsen (Quelle: Fortune Business Insights). Das ist "nur" ein Wachstum von rund +150 %. Das ist ein tolles Wachstum. Aber Sie sehen natürlich, wo das Turbo-Wachstum liegt!

Und damit natürlich auch, wo die größten Aktiengewinne gemacht werden.

Denn das Geld fließt an der Börse immer dahin, wo das größte Wachstum stattfindet. Scope Technologies ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort im größten Super-Megatrend dieses Jahrtausends!

Scope an der Börse noch völlig unbekannt

Es gibt 3 Gründe, die für Scope Technologies (CSE: SCPE, WKN: A40AT5, ISIN: CA80917B1094) sprechen.

Scope Technologies ist ein kanadischen Hightech-Unternehmen - und diese stehen an der Börse nicht so im Fokus wie die amerikanischen Techfirmen aus dem Silicon Valley, aus Austin oder New York und Miami. Scope Technologies fliegt noch völlig unter dem Börsenradar.

Die Technologie von Scope ist absolut "cutting edge": ultra-modern und sogar aktuell noch etwas vor ihrer Zeit. Eine cutting-edge Technologiefirma im Cybersecurity-Sektor könnte man gut mit einem Unternehmen wie Microsoft in den frühen 1990er-Jahren vergleichen, als der PC-Markt gerade in Fahrt kam und Microsoft mit Windows und anderen Softwarelösungen die Grundlagen für die moderne Computerwelt legte. Damals waren IT-Sicherheitslösungen noch in ihren Anfängen, und Microsoft prägte die Infrastruktur und den Zugang zur digitalen Welt. Ähnlich könnte eine hochmoderne Cybersecurity-Firma heute die Basis für eine sichere digitale Zukunft schaffen, indem sie Technologien und Standards setzt, die künftig unverzichtbar sein werden. Wir sehen starke Parallelen zu Scope Technologies für den Bereich der KI-Cybersicherheit.

Das Unternehmen aus Vancouver beginnt jetzt erst mit dem Vertrieb seiner Quantenkryptografie-Produkte. Das ist die ideale Phase für den Einstieg für Investoren. Denn die erste Phase einer Unternehmensentwicklung beinhaltet die spektakulärsten Wachstumsraten und den höchsten Newsflow an Nachrichten. Erfahrene Börsianer wissen: Hohes Wachstum und viele positive Meldungen rücken einen Wert ins Rampenlicht der Börse

Scope Technologies (CSE: SCPE, WKN: A40AT5, ISIN: CA80917B1094) hat zwei Flaggschiff-Produkte für den Multi-Milliardenmarkt der Quantenkryptografie entwickelt, der in den kommenden 8 Jahren deutlich anwachsen soll: die QSE-Technologie und die GEM AI-Technologie.

(Quelle: QSE Group)

Die QSE-Technologie bietet den Kunden eine Quantum-basierte Verschlüsselung ihrer Daten in der Cloud an. Sowohl für gelagerte Daten als auch für den Datentransfer. In einer für Normalsterbliche verständlichen Sprache bedeutet das: Scope Technologies hat eine dezentrale Datenplattform für die Lagerung von Daten und eine eigene Hochleistungs-Datenpipeline entwickelt, die durch die Quantenkryptografie so gut verschlüsselt sind, dass sie laut Scope durch klassische Cyberattacken nicht entschlüsselt und geknackt werden können.

Wichtig: Durch die eigene Quantenkryptografie der QSE-Technologie sind die Daten sogar vor Entschlüsselungsangriffen durch Quantencomputer geschützt. Quantencomputer sind die nächste Generation der Computer mit besonders hoher Leistungsstärke und bisher völlig unbekannten Kapazitäten.

Dadurch entsteht eine völlig neue Gefahr der Cyberangriffe. Experten gehen davon aus, dass Quantencomputer konventionelle, bisher ausreichende Verschlüsselungen aufbrechen können. Die altbekannten Cybersicherheitslösungen werden den neuen Quantum-Hackern nicht mehr gewachsen sein.

Scope Technologies: Mit dem richtigen Produkt für die richtige Zukunft positioniert

Mit seiner Cybersicherheits-Technologie QSE schwimmt Scope Technologies (CSE: SCPE, WKN: A40AT5, ISIN: CA80917B1094) also nicht einfach mit den aktuellen Entwicklungen im Cybersecurity-Markt mit. Nein, Scope hat sich bereits für die Zukunft positioniert - die Zukunft, die jetzt kommt!

Deshalb sind die Wachstumsprognosen von über 10x für den Markt der Quantenkryptografie in den kommenden 8 Jahren so hoch. Alle Firmen werden ihre Cybersecurity massiv umstellen oder erweitern müssen, um sich vor der nächsten großen Welle der Cyberkriminalität zu schützen: der Quantum-Kriminalität.

Merken Sie sich dieses Wort. Sie werden es in den kommenden Jahren immer mehr und mehr hören. Scope ist bereits mit der richtigen Cybersecurity-Technologie da. Die Stärke einer Verschlüsselung basiert auf der Auswahl der Verschlüsselungskombinationen. Die QSE-Technologie auf KI-Basis bietet WIRKLICH ZUFÄLLIGE Verschlüsselungskombinationen, die selbst von Quantencomputern nicht geknackt werden können.

(Quelle: Scope Technologies)

Noch besser: Die QSE-Technologie ist so konzipiert, dass sie für die Kunden einfach zu deren bereits bestehenden Cybersecurity-Lösungen hinzugefügt werden kann. Das ist Gold wert für Scope Technologies. Denn es senkt die Widerstandsbarrieren bei den Kunden massiv. Diese wollen zwar natürlich einen umfassenden Schutz vor der nächsten großen Cyberbedrohung.

Aber sie wollen nicht ihre bereits bewährten Cybersicherheitssysteme komplett neu ersetzen. Unternehmen und Staaten investieren schon jetzt Multi-Milliarden in ihrer Cybersicherheit. Sie wollen nicht ihre ganze Infrastruktur grundlegend neu aufbauen oder hohe Kosten für Personalschulungen ausgeben.

Mit der QSE-Technologie von Scope ist das aber gar nicht notwendig - was den Kauf dieser Produkte für die Kunden sehr viel einfacher macht. Es wird lediglich die QSE-Technologie als Quelle für eine zufällige Auswahl von Zahlenkombinationen zu den Verschlüsselungen angeschlossen.

Unternehmen und Staaten kommen an der KI-Quantenkryptografie nicht vorbei!

Cyberkriminalität ist heute kaum noch zu verhindern. Allein in 2024 gab es allein in den USA erfolgreiche cyberkriminelle Anschläge mit Datendiebstahl bei Firmen wie A&T, Verizon, Ticketmaster, Dell oder Bank of America. Selbst Apple, Meta/Facebook und Twitter/X wurden in den vergangenen 3 Jahren Opfer erfolgreicher Hackerangriffe.

Keine Frage: Mit jedem Jahr wird es schlimmer und gefährlicher für Unternehmen, Staaten und Gesellschaften. Denn hier ist der entscheidende Punkt, über den aktuell kaum gesprochen wird: Durch den unaufhaltsamen Sieg der künstlichen Intelligenz und parallel des Internets der Dinge wird die Angriffsfläche für Cyberkriminalität so groß wie noch nie in der menschlichen Geschichte werden!

Noch mal: Der Bedarf an modernster Cybersecurity wird so groß wie noch nie zuvor werden!

Das bedeutet riesiges Wachstum für die Firmen aus dem Cybersecurity-Sektor. Die höchsten Wachstumsraten werden dabei Firmen aus dem Zukunftsmarkt der KI-Cybersecurity aufweisen. Denn das ist der unaufhaltsame Super-Megatrend des 21. Jahrhunderts. Scope Technologies (CSE: SCPE, WKN: A40AT5, ISIN: CA80917B1094) hat sich dafür ideal positioniert.

Scope hat die KI-Cybersecurity von morgen - schon jetzt!

In diesem Kontext ist es wichtig zu verstehen, dass die hoch professionell organisierten Hackergruppen nicht warten, bis die Quantencomputer-Technologien vollständig verfügbar sind. Nein, die Cyberkriminellen stehlen schon heute stark verschlüsselte Daten und lagern diese, bis die Quanten-Technologie verfügbar ist, um die Verschlüsselungen zu knacken.

Unternehmen und Staaten, ja selbst Privatpersonen, haben also in Wirklichkeit keine Wartezeit. Die aktuellen, klassischen Cybersecurity-Lösungen sind nicht ausreichend für die Power und Fähigkeiten der Quantencomputer in den falschen Händen der Hacker. Wichtige Daten müssen schon heute mit der Verschlüsselungstechnologie von morgen geschützt werden.

Nur so sind sie auch in Zukunft sicher. Deshalb müssen Unternehmen, Organisationen und Staaten schon heute auf Quantenkryptografie setzen. Es führt für sie gar kein Weg daran vorbei. Somit rücken die höchstmodernen Quantenkryptografie-Produkte von Scope schon heute ins Zentrum des Cybersecurity-Booms.

Nachrichten über Verkaufserfolge können sofort Neubewertung starten!

Investoren, die jetzt frühzeitig einsteigen, erhalten eine äußerst seltene Gelegenheit: Zugang zu einem echten Zukunftsunternehmen mit bahnbrechender Technologie, zu Bewertungen, die üblicherweise nur den exklusivsten Anlegerkreisen vorbehalten sind.

Diese Chance ergibt sich, weil die Aktie von Scope derzeit noch nicht im Rampenlicht der Börsenwelt steht. Doch das entscheidende Wort ist "noch". Sobald erste Verkaufserfolge vermeldet werden und die Wall Street verstärkt auf das Unternehmen und seine KI-Cybersecurity-Technologie aufmerksam wird, wird es für frühe Einstiege schwieriger.

Diese Gelegenheit ist zeitlich begrenzt und sollte von jedem Investor bewusst wahrgenommen werden.

Spekulativen Grüßen aus der Hotstock-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie https://www.scopetechnologies.io/ | Scope Technologies (CSE: SCPE, WKN: A40AT5, ISIN: CA80917B1094), um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

ADVERTORIAL/WERBUNG - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten

Disclaimer

Diese Werbung wurde am 04. November 2024 von einem freien Mitarbeiter der Orange Unicorn Ltd. erstellt und am 13.November 2024 abgeändert.

Sämtliche werbliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen. Das Unternehmen wurde der Artikel vor Veröffentlichung zur Verfügung gestellt und anschließend inhaltliche Änderungen vorgenommen.

Interessenskonflikte

Für diesen Werbe-Artikel über das Unternehmen Scope Technologies wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Emittenten Scope Technologies entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Ein Vermittler hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Werbe-Artikels Aktien des besprochenen Unternehmens Scope Technologies und könnte diese jederzeit verkaufen. Hierduch besteht konkret und eindeutig ein Interessenskonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: US67066G1040,US46222L1089,US76655K1034,CA80917B1094