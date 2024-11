Der Energiekonzern RWE blickt trotz eines Gewinnrückgangs in den ersten neun Monaten optimistisch in die Zukunft. Obwohl das bereinigte EBITDA auf Konzernebene mit 3,976 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahreswert lag, übertraf das Unternehmen die Markterwartungen. Für das Gesamtjahr rechnet RWE nun damit, den mittleren Bereich der prognostizierten Ergebnisspanne zu erreichen. Dies wird auf verbesserte Ertragsperspektiven in den Bereichen Flexible Erzeugung und Energiehandel zurückgeführt.

Aktionärsfreundliche Maßnahmen angekündigt

Zusätzlich zur positiven Gewinnprognose plant RWE ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro, das noch in diesem Jahr starten soll. Diese Entscheidung wurde aufgrund möglicher Verzögerungen im amerikanischen Offshore-Windmarkt und im europäischen Wasserstoffgeschäft getroffen. Darüber hinaus beabsichtigt der Konzern, die Dividende im laufenden Jahr um 10 Cent auf 1,10 Euro anzuheben, was das Bestreben unterstreicht, Werte für die Aktionäre zu schaffen.

Anzeige

Rwe-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rwe-Analyse vom 13. November liefert die Antwort:

Die neusten Rwe-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rwe-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rwe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...