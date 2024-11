Die RTL Group passt ihre Jahresprognose aufgrund eines herausfordernden Marktumfelds an. Trotz beachtlichen Wachstums im Streaming-Segment verzeichnete das Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 5,5 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Die Werbeeinnahmen sanken um 2,4 Prozent, wobei der TV-Werbeumsatz allein um 2,3 Prozent zurückging. Als Gründe werden die Olympischen Spiele und das schwierige wirtschaftliche Umfeld in Deutschland und Frankreich genannt. Für das Gesamtjahr erwartet RTL nun einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro, was unter der vorherigen Prognose von 6,6 Milliarden liegt.

Streaming als Hoffnungsträger

Trotz der Herausforderungen im Werbemarkt zeigt sich das Streaming-Geschäft als Lichtblick. In den ersten neun Monaten stieg der Streaming-Umsatz um beeindruckende 40 Prozent auf 277 Millionen Euro. Dies ist auf höhere Abo-Preise in Deutschland und eine wachsende Abonnentenzahl zurückzuführen. Mit fast 6,5 Millionen zahlenden Kunden zum Ende des dritten Quartals ist RTL zuversichtlich, bis Jahresende die Marke von sieben Millionen zu erreichen. Diese positive Entwicklung könnte dazu beitragen, die Auswirkungen des schwächelnden Werbemarktes teilweise zu kompensieren.

