Jeff Bezos, Gründer und ehemaliger CEO von Amazon, hat erneut für Schlagzeilen gesorgt. Im November trennte er sich von fast 6 Millionen Amazon-Aktien, was ihm einen Gewinn von über 1,2 Milliarden US-Dollar einbrachte. Dieser Verkauf ist Teil eines größeren Plans, der es Bezos erlaubt, bis Ende 2025 insgesamt 25 Millionen Aktien zu veräußern. Trotz dieser beträchtlichen Veräußerung bleibt er weiterhin Großaktionär des Unternehmens mit einem Bestand von über einer Milliarde Aktien. Die Gründe für diese Verkäufe sind nicht öffentlich bekannt, jedoch wird spekuliert, dass ein Teil der Erlöse in sein Raumfahrtunternehmen fließen könnte.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Interessanterweise haben diese Verkäufe bislang keine negativen Auswirkungen auf den Aktienkurs gezeigt. Im Gegenteil, die Amazon-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen sogar Zugewinne. Auf Jahressicht beläuft sich das Plus auf beeindruckende 37,50 Prozent. Diese positive Entwicklung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen wider, trotz der Aktienverkäufe durch den Gründer.

