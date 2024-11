© Foto: Craig Bailey - picture alliance

Die Aktie von CAVA, dem neuen Stern am Fast-Food-Himmel, kennt kein Halten, nachdem das Unternehmen am Dienstagabend Zahlen über den Erwartungen präsentiert hatEin Plus von 362 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, davon 237 Prozent bereits in diesem Jahr, ist die beeindruckende Bilanz der CAVA-Aktie, einem Fast-Food-Unternehmen, das den Platzhirschen McDonald's und Burger King (Yum Brands) ordentlich einheizt - und die in den vergangenen Jahren nicht minder beeindruckende Performance des Emporkömmlings Chipotle Mexican Grill inzwischen in den Schatten stellt. Diese Kursgewinne dürften am Mittwoch noch einmal deutlich anwachsen, denn bereits in der US-Vorbörse verzeichnen die Anteile …