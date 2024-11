EQS-Media / 13.11.2024 / 14:05 CET/CEST

Kooperation der Weltmarktführer Danfoss Drives und Innomotics für ein erweitertes herausragendes Kundenangebot

Nürnberg, 13. November 2024 - Danfoss Drives A/S, führender Hersteller von Niederspannungsantrieben, und Innomotics GmbH, einer der Weltmarktführer in der Motoren- und Mittelspannungsantriebstechnik, freuen sich, ihre Kooperationsabsicht bekanntzugeben. Durch die Bündelung ihrer Stärken streben die beiden Unternehmen an, ihre Wettbewerbsfähigkeit auszubauen und den Kunden ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio anzubieten. Die strategische Partnerschaft ermöglicht es Danfoss Drives und Innomotics, maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, welche die Kundenzufriedenheit weiter erhöhen. Ein Fokus liegt dabei auf ausgewählten gemeinsamen Kundenansätzen sowie auf der Verbesserung technischer Kompatibilität, Leistung, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit bei dem Zusammenspiel von Motoren und Antrieben.

Die Schwerpunktbereiche werden schon bald genauer definiert und kommuniziert. "Eine bessere Zukunft. Dafür geben wir bei Innomotics jeden Tag alles. Daher freuen wir uns, dass wir mit Danfoss Drives einen der Besten für die Kooperation gewinnen konnten, um gemeinsam den Carbon Footprint unserer Kunden zu minimieren", sagt Michael Reichle, CEO Innomotics. "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Innomotics. Unsere maßgeschneiderten Motor- und Antriebspakete bieten unseren Kunden wettbewerbsfähige, effiziente und komfortable Lösungen", sagt Mika Kulju, President Danfoss Drives. Danfoss Drives und Innomotics unterzeichnen die gemeinsame Absichtserklärung auf der SPS in Nürnberg Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/innomotics . Kontakt:

Innomotics GmbH

Julia Ebenberger

Mobil: +49 152 38272322; E-Mail: julia.ebenberger@innomotics.com Redefining reliable motion for a better tomorrow. Die Innomotics GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, das tiefgreifende technische Expertise und führende Innovation in elektrischen Lösungen über Branchen und Regionen hinweg vereint. Mit seiner mehr als 150-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren ist das Unternehmen das Rückgrat für zuverlässige Antriebstechnik in Industrie und Infrastruktur weltweit. Innomotics ist Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg (Deutschland) und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten und einem umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über eine ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt. Weitere Informationen finden Sie unter www.innomotics.com .



Innomotics GmbH, Kommunikation

Leiterin: Julia Ebenberger, Vogelweiherstr. 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

Emittent/Herausgeber: Innomotics GmbH

Schlagwort(e): Industrie



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.