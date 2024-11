Der Biotechnologiekonzern Amgen verzeichnete eine bemerkenswerte Wendung an der Börse, nachdem Bedenken hinsichtlich seines experimentellen Medikaments zur Gewichtsreduktion, MariTide, ausgeräumt wurden. Die Aktie des Unternehmens, die zuvor unter Druck geraten war, zeigte im vorbörslichen Handel an der Nasdaq einen Aufschwung von etwa 2 Prozent. Diese positive Entwicklung folgte auf eine Erklärung von Amgen, in der das Unternehmen bekräftigte, dass keine Verbindung zwischen der Verabreichung von MariTide und Veränderungen der Knochenmineraldichte bestehe.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Klarstellung des Unternehmens erwies sich als entscheidend für die Stimmung der Investoren. Nachdem die Amgen-Aktie am Vortag noch einen erheblichen Rückgang von über 7 Prozent verzeichnet hatte, deutet die vorbörsliche Erholung auf ein wiederhergestelltes Vertrauen in das Potenzial von MariTide hin. Amgen plant, noch in diesem Jahr die Ergebnisse der Phase-2-Studie zu veröffentlichen, was weitere Einblicke in die Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments liefern und möglicherweise den Aktienkurs weiter beeinflussen könnte.

