Die Vonovia-Aktie verzeichnete am Freitag einen deutlichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Wert um 1,9 Prozent auf 29,14 Euro. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Immobilienkonzerns. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,19 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 1,18 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Quartalszahlen und Ausblick

Im jüngsten Quartalsbericht verzeichnete Vonovia einen Umsatzanstieg von 8,19 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro. Allerdings wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 Euro ausgewiesen. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten jedoch einen Gewinn von 1,82 Euro je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse werden am 6. März 2025 erwartet und könnten weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben.

