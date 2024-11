Die Aktien von Just Eat Takeaway.com verzeichneten am Mittwoch einen bemerkenswerten Anstieg um mehr als 20 Prozent auf 13,74 Euro. Dieser Kurssprung folgte der Ankündigung, dass das Unternehmen kurz vor dem Verkauf seiner US-Tochter Grubhub steht. Der geplante Verkauf an den Lieferdienst Wonder soll zu einem Unternehmenswert von 650 Millionen Dollar erfolgen, was deutlich unter dem ursprünglichen Kaufpreis von 7,3 Milliarden Dollar liegt. Trotz des offensichtlichen Verlustes reagierten Investoren positiv auf diese Nachricht, da das wettbewerbsintensive Nordamerika-Geschäft zunehmend problematisch für den Essenslieferanten geworden war.

Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie

Der Verkauf von Grubhub markiert einen wichtigen Schritt in der Unternehmensstrategie von Just Eat Takeaway.com. Analysten sehen darin nicht nur eine Möglichkeit zur Reduzierung der Verschuldung und Senkung der Zinsaufwendungen, sondern auch ein Potenzial für weitere Portfoliooptimierungen. Spekulationen über mögliche Verkäufe weiterer Unternehmensteile, wie beispielsweise des Australien-Geschäfts, kursieren bereits. Diese Entwicklungen könnten die finanzielle Position des Unternehmens stärken und den Fokus auf profitablere Märkte ermöglichen.

TAKEAWAY.COM N.V. EO -,04 Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...