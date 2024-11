Der Technologiekonzern Siemens blickt optimistisch in die Zukunft und prognostiziert für das kommende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von drei bis sieben Prozent auf vergleichbarer Basis. Dieses Wachstum soll insbesondere durch die Bereiche Smart Infrastructure und Mobility getragen werden. Allerdings zeigt sich das Unternehmen vorsichtig bezüglich des Geschäfts mit der digitalen Industrie, wo ein erneuter Umsatzrückgang möglich ist. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 konnte Siemens trotz Herausforderungen in der Fabrikautomation einen Gesamtumsatz von 75,9 Milliarden Euro erzielen, was einem Plus von einem Prozent entspricht. Der Gewinn nach Steuern erreichte mit neun Milliarden Euro einen neuen Rekordwert.

Dividendenerhöhung und Vorstandsverlängerung

Als Reaktion auf die positiven Ergebnisse plant Siemens, die Dividende auf 5,20 Euro pro Aktie zu erhöhen. Zudem hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Vertrag des Leiters des Smart-Infrastructure-Geschäfts um ein weiteres Jahr zu verlängern. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen in die Zukunft dieses Geschäftsbereichs und dessen Bedeutung für die Gesamttransformation des Unternehmens.

