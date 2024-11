Orascom Development Holding (ODH) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 ein Umsatzwachstum von 7,6% auf 437 Millionen Schweizer Franken. Trotz des herausfordernden Umfelds, geprägt durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Instabilität, konnte das Unternehmen seine operative Leistung verbessern. Das bereinigte EBITDA stieg um 16,5% auf 129 Millionen Franken, was einer Marge von 29,5% entspricht. Allerdings belasteten Währungsverluste, insbesondere durch die Abwertung des ägyptischen Pfunds, das Nettoergebnis.

Immobiliengeschäft als Wachstumstreiber

Das Immobiliengeschäft erwies sich als besonders stark. Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um beeindruckende 32% auf 617 Millionen Franken. Dieser Erfolg wurde durch höhere durchschnittliche Verkaufspreise erzielt, während die Anzahl der verkauften Einheiten stabil blieb. Besonders hervorzuheben ist die Leistung in El Gouna, wo die Neuverkäufe von Immobilien um 47,4% zunahmen. Auch in anderen Destinationen wie O West in Ägypten und Luštica Bay in Montenegro wurden signifikante Zuwächse verzeichnet.

