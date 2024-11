Die Deutsche Bank hat am Donnerstag ihre Absicht bekanntgegeben, das Kernkapital durch die Emission von AT1-Papieren (Additional Tier 1) zu verstärken. Das Finanzinstitut plant, diese Nachranganleihen mit einem Benchmark-Volumen auszugeben, was in der Regel einem Betrag von mindestens einer halben Milliarde Euro entspricht. Die Wertpapiere sollen erstmals zum 30. Oktober 2031 kündbar sein und eine Stückelung von 200.000 Euro aufweisen. Diese Ankündigung wurde von Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einem Kursanstieg der Deutsche Bank-Aktie widerspiegelte. Im Handelsverlauf verzeichnete die Aktie einen Anstieg von über 1,5 Prozent und erreichte zeitweise einen Kurs von 15,83 Euro.

Analysten-Prognosen und Kursentwicklung

Trotz des jüngsten Zuwachses liegt der aktuelle Kurs noch etwa 7 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,01 Euro. Analysten zeigen sich jedoch optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 19,91 Euro für die Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten zudem eine Gewinnsteigerung auf 2,43 Euro je Aktie. Diese positiven Aussichten unterstreichen das wachsende Vertrauen in die Geschäftsentwicklung der Bank und könnten in Zukunft zu einer weiteren Aufwärtsbewegung des Aktienkurses führen.

