Die Allianz-Aktie zeigt sich nach einem erfolgreichen dritten Quartal in robuster Verfassung. Der Versicherungsriese konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich steigern und erwirtschaftete 42,80 Milliarden Euro. Auch das Ergebnis je Aktie verbesserte sich signifikant von 5,12 Euro auf 6,54 Euro. Diese positive Entwicklung spiegelt sich in der Zuversicht des Unternehmens wider, das nun optimistischer in die Zukunft blickt. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 24,74 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Attraktives Angebot für Neukunden

In einem strategischen Zug bietet die Allianz Neukunden, die bis Jahresende einen Kfz-Vertrag mit Fahrerschutz abschließen, eine zweijährige Beitragsgarantie. Diese Aktion, die für die Produktlinien Komfort und Premium gilt, sichert den Kunden stabile Prämien für 24 Monate zu. Mit diesem Angebot positioniert sich die Allianz wettbewerbsstark in der Kfz-Wechselsaison und unterstreicht ihre Kundenorientierung.

