Der Getränkeriese Coca-Cola verzeichnete im letzten Quartal einen leichten Umsatzrückgang, was sich auf die Aktienkursentwicklung auswirkte. Der Umsatz sank um 0,54 Prozent auf 11,89 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie auf 0,66 US-Dollar zurückging. Diese Zahlen blieben hinter den Erwartungen zurück und könnten Anleger verunsichern. Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich im New Yorker Handel kaum und notierte zuletzt bei 62,97 US-Dollar. Experten prognostizieren jedoch für das laufende Jahr eine Dividende von 1,94 US-Dollar pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des aktuellen Rückgangs bleiben Marktbeobachter zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 71,80 US-Dollar, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnen Experten mit einem Gewinn pro Aktie von 3,19 US-Dollar. Diese positiven Prognosen könnten das Vertrauen der Investoren in die langfristige Entwicklung des Unternehmens stärken und den Aktienkurs in Zukunft beflügeln.

