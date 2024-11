EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

14.11.2024

pferdewetten.de: Anpassung der Jahresprognose 2024 Düsseldorf, 14. November 2024 - Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A3EX3QG und DE000A30V8X3) passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 an. Aufgrund des noch ausstehenden testierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 belasten das 2024er Jahresergebnis direkt hohe Kosten für die umfangreicheren Arbeiten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die damit zusammenhängende Rechtsberatung. Indirekt wirkt sich diese Verzögerung auf die Umsetzung der Unternehmensplanung aus, indem vor allem die Übernahme der Mehrheit an einer Beteiligungsgesellschaft noch aussteht und damit deren Umsätze und Ergebnisbeiträge nicht mehr in die diesjährige Gewinn- und Verlustrechnung der pferdewetten.de AG einfließen werden. Aus diesem Grund reduziert die Gesellschaft vorsorglich ihre EBIT-Jahresprognose für 2024 von einem Verlust im mittleren einstelligen Mio. Euro-Betrag auf einen höheren einstelligen Mio. Euro-Betrag. Mitteilende Person: Pierre Hofer, Vorstand Kontakt: pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de www.pferdewetten.ag



