Die Deutsche Euroshop AG blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2024, obwohl der Umsatz in den ersten neun Monaten leicht zurückging. Der Shoppingcenter-Investor verzeichnete einen Umsatzrückgang von 1,6% auf 200 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund von temporären Leerständen durch Baumaßnahmen. Trotzdem konnte das Unternehmen sein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 4,7% auf 162,8 Millionen Euro steigern.

Prognose für 2024 angehoben

Aufgrund der positiven Entwicklung hat die Deutsche Euroshop ihre Gesamtjahresprognose leicht angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen EBIT zwischen 207 und 211 Millionen Euro, was eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Prognose darstellt. Auch die Funds from Operations (FFO) wurden nach oben korrigiert und werden nun zwischen 151 und 155 Millionen Euro erwartet. Diese optimistische Einschätzung basiert auf stabilen Besucherzahlen und gestiegenen Mieteumsätzen in den Shoppingcentern des Portfolios.

