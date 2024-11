Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent erreichte das Papier einen Wert von 314,70 Euro, wobei der Tageshöchststand sogar bei 316,40 Euro lag. Dies markiert eine deutliche Annäherung an das 52-Wochen-Hoch von 327,20 Euro, welches am 11. November 2024 erzielt wurde. Der aktuelle Kurs liegt somit nur noch 3,97 Prozent unter diesem Jahreshöchststand, was das wachsende Interesse der Anleger an dem Luftfahrtzulieferer widerspiegelt.

Positive Prognosen und Dividendenerwartungen

Analysten zeigen sich optimistisch für die Zukunft von MTU Aero Engines. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 332,20 Euro taxiert, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 13,57 Euro je Aktie. Zudem erwarten Anleger eine Erhöhung der Dividende von 2,00 Euro im Vorjahr auf 2,63 Euro für das laufende Jahr, was die positive Einschätzung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

