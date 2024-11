Die Vonovia-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen erfreulichen Anstieg von 1,3 Prozent auf 29,58 Euro. Trotz der allgemeinen Marktschwankungen konnte das Wertpapier des Immobilienkonzerns bis auf 29,71 Euro zulegen und damit den höchsten Tagesstand markieren. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 860.557 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass die Aktie sich damit deutlich vom 52-Wochen-Tief von 23,74 Euro entfernt hat, welches im März dieses Jahres erreicht wurde.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren für die Vonovia-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 33,19 Euro, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von über 12 Prozent entspricht. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 1,18 Euro je Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde. Trotz eines Verlustes im dritten Quartal 2024 konnte Vonovia den Umsatz um 8,19 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro steigern, was auf eine robuste Geschäftsentwicklung hindeutet.

