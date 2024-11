Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete am Dienstag eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Trotz allgemeiner Marktschwankungen konnte das Wertpapier des Medizintechnikkonzerns einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 50,16 Euro verbuchen. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 50,30 Euro, was das Interesse der Anleger unterstreicht. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 249.767 Aktien, was die rege Aktivität rund um das Papier verdeutlicht.

Zukunftsaussichten und Analystenbewertungen

Experten prognostizieren für Siemens Healthineers ein durchschnittliches Kursziel von 59,27 Euro, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 2,49 Euro je Aktie. Zudem plant das Unternehmen, die Dividende auf 0,991 Euro pro Aktie anzuheben, was die positive Entwicklung des Konzerns unterstreicht. Diese Prognosen, gepaart mit den jüngsten Quartalsergebnissen, die ein Umsatzplus von 4,51 Prozent auf 6,33 Milliarden Euro zeigten, deuten auf eine vielversprechende Zukunft für Siemens Healthineers hin.

Siemens Healthineers Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...