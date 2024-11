Die Novartis-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag eine positive Entwicklung an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf stieg der Kurs um 0,7 Prozent auf 92,62 CHF, nachdem er bei 91,90 CHF in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,1 Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz der aktuellen Kurssteigerung liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF, das am 2. September 2024 erreicht wurde.

Analysten prognostizieren weiteres Wachstum

Experten sehen weiteres Potenzial für die Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 99,63 CHF, was einen möglichen Anstieg von rund 7,5 Prozent bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn von 7,59 USD je Aktie erwartet. Zudem rechnen Analysten mit einer Erhöhung der Dividende auf 3,80 USD, nachdem im Vorjahr 3,30 CHF ausgeschüttet wurden. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 31. Januar 2025 veröffentlicht und dürften weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Pharmariesen geben.

