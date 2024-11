Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 18-Nov-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 November 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 15 November 2024 it purchased a total of 274,332 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd (trading as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 174,332 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR2.200 GBP1.830 Lowest price paid (per ordinary share) EUR2.175 GBP1.812 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR2.192187 GBP1.827023

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 626,185,020 shares, each carrying the right to one vote. The

Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltrd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP

Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1462 2.175 XDUB 08:20:18 00072425977TRLO0 3320 2.190 XDUB 09:40:00 00072428329TRLO0 3241 2.190 XDUB 09:40:00 00072428330TRLO0 5074 2.190 XDUB 09:40:00 00072428331TRLO0 1671 2.190 XDUB 09:40:00 00072428332TRLO0 8500 2.190 XDUB 09:40:00 00072428333TRLO0 5984 2.190 XDUB 10:14:41 00072429676TRLO0 5916 2.190 XDUB 10:20:30 00072429998TRLO0 1130 2.195 XDUB 10:28:18 00072430193TRLO0 254 2.195 XDUB 10:28:18 00072430194TRLO0 3486 2.195 XDUB 10:28:18 00072430195TRLO0 1000 2.200 XDUB 10:51:57 00072430930TRLO0 5500 2.200 XDUB 10:51:57 00072430931TRLO0 2258 2.200 XDUB 10:51:57 00072430932TRLO0 443 2.195 XDUB 11:12:29 00072431575TRLO0 6303 2.195 XDUB 11:15:18 00072431687TRLO0 5539 2.195 XDUB 12:02:07 00072432920TRLO0 949 2.195 XDUB 12:02:07 00072432921TRLO0 145 2.195 XDUB 12:13:03 00072433326TRLO0 3500 2.195 XDUB 12:13:03 00072433327TRLO0 2474 2.195 XDUB 12:13:03 00072433328TRLO0 4131 2.195 XDUB 13:02:03 00072434569TRLO0 262 2.195 XDUB 13:02:03 00072434570TRLO0 1000 2.195 XDUB 13:02:03 00072434571TRLO0 1944 2.195 XDUB 13:02:03 00072434572TRLO0 3890 2.195 XDUB 13:02:03 00072434573TRLO0 1596 2.195 XDUB 13:02:03 00072434574TRLO0 279 2.195 XDUB 13:02:03 00072434575TRLO0 111 2.195 XDUB 13:02:03 00072434576TRLO0 2958 2.185 XDUB 13:14:41 00072434875TRLO0 4080 2.185 XDUB 13:14:41 00072434876TRLO0 1652 2.190 XDUB 13:35:28 00072435564TRLO0 559 2.190 XDUB 13:35:28 00072435565TRLO0 1213 2.190 XDUB 13:35:28 00072435566TRLO0 4131 2.190 XDUB 13:35:28 00072435567TRLO0 1000 2.190 XDUB 13:35:28 00072435568TRLO0 1816 2.190 XDUB 13:51:55 00072435875TRLO0 3500 2.190 XDUB 13:51:55 00072435876TRLO0 1008 2.190 XDUB 13:51:55 00072435877TRLO0 3500 2.195 XDUB 14:39:24 00072437469TRLO0 3443 2.195 XDUB 14:40:57 00072437783TRLO0 1638 2.195 XDUB 14:40:57 00072437784TRLO0 5571 2.195 XDUB 14:41:04 00072437852TRLO0 6908 2.195 XDUB 14:42:08 00072437985TRLO0 1193 2.195 XDUB 14:44:28 00072438226TRLO0 1262 2.195 XDUB 14:44:28 00072438227TRLO0 811 2.195 XDUB 14:44:28 00072438228TRLO0 517 2.195 XDUB 14:44:28 00072438229TRLO0 1000 2.195 XDUB 14:44:28 00072438230TRLO0 251 2.195 XDUB 14:44:28 00072438231TRLO0 1111 2.195 XDUB 14:44:28 00072438232TRLO0 273 2.195 XDUB 14:44:28 00072438233TRLO0 2600 2.195 XDUB 14:44:28 00072438234TRLO0 1783 2.195 XDUB 14:55:08 00072438913TRLO0 980 2.195 XDUB 14:55:08 00072438914TRLO0 459 2.195 XDUB 14:55:08 00072438915TRLO0 195 2.195 XDUB 14:55:08 00072438916TRLO0 159 2.195 XDUB 14:55:08 00072438917TRLO0 5165 2.195 XDUB 14:55:08 00072438918TRLO0 6292 2.190 XDUB 15:04:45 00072439705TRLO0 1000 2.190 XDUB 15:19:45 00072440750TRLO0 267 2.190 XDUB 15:19:45 00072440751TRLO0 1234 2.190 XDUB 15:19:45 00072440752TRLO0 823 2.190 XDUB 15:19:45 00072440753TRLO0 830 2.190 XDUB 15:19:45 00072440754TRLO0 81 2.190 XDUB 15:19:45 00072440755TRLO0 5165 2.190 XDUB 15:19:45 00072440756TRLO0 144 2.190 XDUB 15:19:45 00072440757TRLO0 160 2.190 XDUB 15:19:45 00072440758TRLO0 1102 2.190 XDUB 15:19:45 00072440759TRLO0 1089 2.190 XDUB 15:35:45 00072441479TRLO0 1276 2.190 XDUB 15:35:45 00072441480TRLO0 2 2.190 XDUB 15:35:45 00072441481TRLO0 354 2.190 XDUB 15:35:45 00072441482TRLO0 5165 2.190 XDUB 15:35:45 00072441483TRLO0 299 2.190 XDUB 15:35:45 00072441484TRLO0 704 2.190 XDUB 15:35:45 00072441485TRLO0 145 2.190 XDUB 15:35:45 00072441486TRLO0 1520 2.185 XDUB 15:43:24 00072441812TRLO0 167 2.185 XDUB 15:43:24 00072441813TRLO0 898 2.185 XDUB 16:01:24 00072442470TRLO0 824 2.185 XDUB 16:10:07 00072443000TRLO0 1692 2.185 XDUB 16:12:03 00072443090TRLO0 459 2.185 XDUB 16:15:47 00072443203TRLO0 456 2.185 XDUB 16:19:32 00072443465TRLO0 86 2.185 XDUB 16:23:17 00072443696TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (GBP) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3206 181.20 XLON 08:25:55 00072426168TRLO0 695 183.00 XLON 09:36:25 00072428183TRLO0 2414 183.00 XLON 09:36:25 00072428184TRLO0 2644 183.00 XLON 09:36:25 00072428185TRLO0 2782 182.80 XLON 09:40:00 00072428328TRLO0 3125 182.40 XLON 09:40:05 00072428336TRLO0 341 183.00 XLON 09:42:30 00072428400TRLO0 2307 183.00 XLON 09:42:30 00072428401TRLO0 2683 182.60 XLON 10:14:41 00072429675TRLO0 3139 182.80 XLON 10:16:35 00072429898TRLO0 519 182.80 XLON 10:16:35 00072429899TRLO0 1671 182.80 XLON 10:20:30 00072429994TRLO0 1124 182.80 XLON 10:20:30 00072429995TRLO0 495 182.80 XLON 10:20:30 00072429996TRLO0 3195 182.60 XLON 10:20:30 00072429997TRLO0 1948 182.60 XLON 10:20:30 00072430000TRLO0 1000 182.60 XLON 10:20:31 00072430003TRLO0 124 182.60 XLON 10:20:36 00072430004TRLO0 60 182.60 XLON 10:20:36 00072430005TRLO0 2728 183.00 XLON 11:15:18 00072431688TRLO0 283 183.00 XLON 11:15:18 00072431689TRLO0 440 183.00 XLON 11:15:50 00072431702TRLO0 1986 183.00 XLON 11:15:50 00072431703TRLO0 424 183.00 XLON 11:35:40 00072432150TRLO0 544 183.00 XLON 11:35:40 00072432151TRLO0 2721 182.80 XLON 12:54:03 00072434454TRLO0 2180 182.80 XLON 13:02:03 00072434577TRLO0 1064 182.80 XLON 13:02:03 00072434578TRLO0 899 182.60 XLON 13:14:41 00072434871TRLO0 1600 182.60 XLON 13:14:41 00072434872TRLO0 534 182.60 XLON 13:14:41 00072434873TRLO0 2821 182.60 XLON 13:14:41 00072434874TRLO0 2941 182.60 XLON 13:27:41 00072435386TRLO0 475 182.80 XLON 13:43:47 00072435731TRLO0 520 182.60 XLON 13:51:56 00072435878TRLO0 6 182.60 XLON 13:51:56 00072435879TRLO0 2725 182.60 XLON 14:14:53 00072436583TRLO0 5697 183.00 XLON 14:40:57 00072437778TRLO0 481 183.00 XLON 14:40:57 00072437779TRLO0 2400 183.00 XLON 14:40:57 00072437780TRLO0 473 183.00 XLON 14:40:57 00072437781TRLO0 2261 183.00 XLON 14:40:57 00072437782TRLO0 501 182.80 XLON 14:41:04 00072437853TRLO0 397 182.80 XLON 14:41:04 00072437854TRLO0 498 182.80 XLON 14:42:09 00072437986TRLO0 2376 183.00 XLON 14:42:09 00072437987TRLO0 109 183.00 XLON 14:42:09 00072437988TRLO0 1000 183.00 XLON 14:42:09 00072437989TRLO0 1902 182.80 XLON 14:45:03 00072438275TRLO0 887 182.80 XLON 14:45:03 00072438276TRLO0 358 182.80 XLON 14:45:03 00072438277TRLO0 52 182.80 XLON 14:55:56 00072438954TRLO0 2082 182.60 XLON 15:00:48 00072439532TRLO0 548 182.60 XLON 15:00:48 00072439533TRLO0 2918 182.60 XLON 15:00:50 00072439540TRLO0 248 182.40 XLON 15:06:45 00072439829TRLO0 609 182.40 XLON 15:06:45 00072439830TRLO0 596 182.40 XLON 15:06:45 00072439831TRLO0 43 182.40 XLON 15:17:51 00072440651TRLO0 784 182.40 XLON 15:17:51 00072440652TRLO0 503 182.40 XLON 15:17:51 00072440653TRLO0 453 182.40 XLON 15:17:51 00072440654TRLO0 2913 182.60 XLON 15:29:12 00072441154TRLO0 2847 182.60 XLON 15:43:24 00072441811TRLO0 2269 182.60 XLON 16:02:50 00072442538TRLO0 515 182.60 XLON 16:02:57 00072442552TRLO0 2984 182.60 XLON 16:20:04 00072443490TRLO0 179 182.60 XLON 16:22:42 00072443677TRLO0 552 182.60 XLON 16:23:10 00072443694TRLO0 175 182.60 XLON 16:23:27 00072443708TRLO0 389 182.60 XLON 16:23:47 00072443728TRLO0 638 182.60 XLON 16:24:18 00072443738TRLO0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 359534 EQS News ID: 2031601 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2031601&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2024 02:00 ET (07:00 GMT)