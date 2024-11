Die Siemens Energy Aktie erreichte am Montag einen neuen Höchststand von 48,33 Euro und setzte damit ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Im laufenden Jahr hat sich der Wert des Papiers vervierfacht, was Siemens Energy an die Spitze des DAX katapultiert. Analysten zeigen sich optimistisch: Goldman Sachs-Experte Ajay Patel erhöhte sein Kursziel auf 56 Euro, was einem weiteren Potenzial von 19 Prozent entspricht. Er begründet dies mit der konsequenten Umsetzung des Turnaround-Plans und den ambitionierten Zielen bis 2028. Auch JPMorgan passte sein Kursziel nach oben an, von 32,80 auf 38,70 Euro, behielt jedoch die Einstufung "Neutral" bei.

Wachstumspotenzial durch KI

Neben der positiven Geschäftsentwicklung sieht das Management von Siemens Energy zusätzliches Wachstumspotenzial durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Diese Aussicht könnte die Attraktivität der Aktie für Investoren weiter steigern. Trotz der Herausforderungen in der Windsparte scheint die Rallye noch nicht am Ende zu sein, und Experten erwarten eine Annäherung der Bewertung an die des Konkurrenten GE Vernova.

