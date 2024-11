Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn robust und verzeichnet einen Anstieg von 1,4 Prozent auf 584,00 EUR in der XETRA-Sitzung. Trotz der allgemeinen Zurückhaltung an den europäischen Aktienmärkten setzt der Rüstungskonzern seinen positiven Trend fort. Das Handelsvolumen belief sich auf 16.001 Aktien, wobei der Tageshöchststand bei 586,00 EUR lag. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 623,88 EUR, was weiteres Potenzial signalisiert.

Rüstungssektor im Fokus

Die geopolitische Lage, insbesondere die Entwicklungen um die Ukraine, rückt den Rüstungssektor verstärkt in den Blickpunkt der Investoren. Vor diesem Hintergrund zeigen sich neben Rheinmetall auch andere Branchenvertreter wie Hensoldt und Renk mit Kursgewinnen. Die bevorstehende Präsentation am Kapitalmarkttag könnte weitere Impulse für die Rheinmetall-Aktie liefern und die positive Dynamik im Sektor unterstützen.

