Die Siltronic AG, ein führender Hersteller von Siliziumwafern, steht vor herausfordernden Zeiten. Der Aktienkurs des Unternehmens verzeichnete kürzlich Verluste und notierte bei 50,95 EUR, was einem Rückgang von 0,3 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten Potenzial für eine Erholung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 83,00 EUR, was auf mögliche Wachstumschancen hindeutet. Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal 2024 zeigte einen leichten Anstieg von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während der Gewinn pro Aktie auf 0,60 EUR sank.

Zukunftsaussichten und Branchentrends

Experten prognostizieren eine schrittweise Erholung des Umsatzes ab dem ersten Quartal 2024. Diese positive Entwicklung wird durch eine steigende Nachfrage nach 300-mm-Wafern getrieben, insbesondere in den Bereichen KI, Smartphones und PCs. Allerdings bleibt die Nachfrage nach 200-mm-Wafern aufgrund schwacher industrieller Nachfrage und einer Flaute im Automobilsektor gedämpft. Siltronic strebt bis 2028 einen Umsatz von 2,2 Milliarden EUR und hohe EBITDA-Margen an. Trotz kurzfristiger Herausforderungen sehen Analysten langfristig Wachstumspotenzial, unterstützt durch Megatrends und Investitionen in neue Technologien.

