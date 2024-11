Die Tesla-Aktie verzeichnet am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung im vorbörslichen US-Handel. Mit einem Anstieg von über 6,5 Prozent nähert sich der Kurs wieder seinem jüngsten Höchststand an. Dieser plötzliche Auftrieb folgt auf eine kurze Konsolidierungsphase in der Vorwoche. Auslöser für die positive Stimmung ist ein Medienbericht über mögliche Deregulierungen im Bereich des autonomen Fahrens unter der kommenden Trump-Regierung. Laut Branchenexperten könnte diese Entwicklung insbesondere Teslas Pläne für Robotaxis begünstigen und somit erheblichen Einfluss auf die Unternehmensbewertung haben.

Auswirkungen auf die Zukunft des autonomen Fahrens

Die Aussicht auf einen bundesweiten Regulierungsrahmen für selbstfahrende Fahrzeuge wird als bedeutender Schritt für die gesamte Branche angesehen. Für Tesla, als Vorreiter in diesem Sektor, eröffnen sich dadurch potenziell neue Möglichkeiten zur Kostenreduzierung und beschleunigten Markteinführung innovativer Technologien. Marktbeobachter sehen in dieser möglichen Gesetzeslockerung einen entscheidenden Vorteil für Teslas ambitionierte Zukunftsprojekte und erwarten eine anhaltend positive Resonanz an den Börsen.

