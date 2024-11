Die RWE-Aktie verzeichnete einen leichten Aufschwung im XETRA-Handel, mit einem Anstieg von 0,3 Prozent auf 32,04 Euro. Dieser Kursgewinn folgt auf die Bekanntgabe des Unternehmens über den Fortschritt seines Aktienrückkaufprogramms. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 109.755 eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von 3.454.150,21 Euro zurückerworben, was etwa 0,01476% des Grundkapitals entspricht. Der Rückkauf dient der Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm.

Analysten sehen Potenzial

Trotz des aktuellen Kursniveaus, das deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 42,33 Euro liegt, sehen Analysten weiterhin Potenzial in der RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 46,10 Euro angegeben, was eine mögliche Steigerung von über 40 Prozent bedeuten würde. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,09 Euro je Aktie erwartet, was eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Rwe Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...