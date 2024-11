Die Scout24 SE verzeichnete am Montag einen erfreulichen Kursanstieg an der Börse. In der XETRA-Sitzung legte die Aktie um 0,3 Prozent zu und erreichte einen Wert von 84,60 Euro. Der Tageshöchststand wurde bei 84,90 Euro markiert, was nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 86,20 Euro liegt. Diese positive Entwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen wider.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Parallel dazu setzt Scout24 sein Aktienrückkaufprogramm konsequent fort. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 21.145 eigene Aktien erworben, was die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien seit Programmstart auf 179.719 erhöht. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Managements in die eigene Unternehmensentwicklung und könnte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 2,74 Euro je Aktie und sehen den fairen Wert bei durchschnittlich 86,87 Euro.

Anzeige

Scout-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Scout-Analyse vom 18. November liefert die Antwort:

Die neusten Scout-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Scout-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Scout: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...