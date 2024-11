Die BMW-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 1,5 Prozent auf 68,94 Euro, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tageshoch von 69,56 Euro erreicht wurde. Trotz des positiven Trends liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 115,35 Euro, das am 10. April 2024 erreicht wurde. Dies verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich der Automobilhersteller gegenübersieht.

Analysten-Prognosen und Quartalszahlen

Experten prognostizieren für BMW ein durchschnittliches Kursziel von 86,60 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten jedoch einen Rückgang: Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15,74 Prozent auf 32,41 Milliarden Euro, während das Ergebnis je Aktie von 4,21 Euro auf 0,63 Euro fiel. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 12,84 Euro je Aktie, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld unterstreicht.

Anzeige