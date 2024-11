Die Alphabet-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag an der NASDAQ einen Anstieg um 0,8 Prozent auf 173,84 USD. Dieser Kursgewinn spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wider, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Das aktuelle Kursniveau liegt nur 10,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 191,75 USD, was das anhaltende Aufwärtspotenzial der Aktie unterstreicht.

Steigende Bedeutung von KI im Marketing

Die zunehmende Relevanz von KI im digitalen Marketing könnte Alphabet's Position weiter stärken. Eine aktuelle Studie zeigt, dass 51 Prozent der US-Marketingexperten planen, ihre Investitionen in generative KI im kommenden Jahr um mindestens 16 Prozent zu erhöhen. Dies dürfte sich positiv auf Alphabet's KI-gestützte Werbeprodukte auswirken und könnte zu einer weiteren Kurssteigerung führen. Analysten sehen das mittlere Kursziel derzeit bei 205,57 USD, was zusätzliches Wachstumspotenzial für die Alphabet-Aktie signalisiert.

