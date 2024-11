Die MedNation AG, Muttergesellschaft der Eifelhoehen-Klinik, kündigte am 18. November 2024 ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot an. Diese Nachricht führte zu einer sofortigen Aussetzung des Handels der Eifelhoehen-Klinik-Aktie an der Börse. Das Angebot zielt darauf ab, sämtliche ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu erwerben und anschließend die Börsennotierung zu beenden.

Auswirkungen auf den Aktienhandel

Nach der Bekanntmachung wurde der Handel mit den Wertpapieren der Eifelhoehen-Klinik zunächst ausgesetzt. Die Wiederaufnahme des Handels erfolgte am selben Tag um 18:15 Uhr. Diese kurzfristige Suspendierung diente dazu, allen Marktteilnehmern die Möglichkeit zu geben, die neuen Informationen zu verarbeiten und eine faire Preisbildung zu gewährleisten. Die genauen Konditionen des Delisting-Angebots, einschließlich des Angebotspreises, werden in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage bekannt gegeben.

