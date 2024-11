Nasdaq Copenhagen A/S: CORRECTION: Investeringsforeningen BankInvest - name changes

Correction of orderbook ID Investeringsforeningen BankInvest - name changes The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 19 November 2024. ISIN Previous name New name Previous New Unchanged short short order Book name name ID -------------------------------------------------------------------------------- DK0062 BankInvest BankInvest BAIEUAAUA BAIEUAA 310943 500179 Europæiske Akt Europæiske Aktier Ansv Udvikl A A -------------------------------------------------------------------------------- DK0062 BankInv Europæiske BankInvest BAIEUAAUA BAIEUAA 310944 500336 Akt Ansv Udvik Europæiske Aktier A A Akk A Akk. A -------------------------------------------------------------------------------- DK0061 BankInvest BankInvest Glb Akt BAIGACTNA BAIGASC 208958 409711 GlobAkColumbia Sel ColumThread A TA Threadneedle A -------------------------------------------------------------------------------- DK0061 BankInvest BankInvest Glb Akt BAIGACTNA BAIGASC 208934 410057 GloAkColum Sel ColumThread KKA TAA Threadneedle Akk Akk A A -------------------------------------------------------------------------------- DK0061 BankInvest Glob BankInvest Globale BAIGOAUA BAIGOA 206731 295870 Obl Ansvarlig Udv Obligationer A A -------------------------------------------------------------------------------- DK0061 BankInvest Glob BankInvest Globale BAIGOAUAA BAIGOAA 206732 296175 Obl Ansvarlig Udv Obligationer Akk. Akk A A -------------------------------------------------------------------------------- DK0061 BankInvest Globale BankInvest Globale BAIGAAUA BAIGAA 198722 271426 Akt Ansvarlig Aktier A Udvik A -------------------------------------------------------------------------------- DK0061 BankInvest Glob BankInvest Globale BAIGAAUAA BAIGAAA 198721 271699 Akt Ansvarlig Udv Aktier Akk. A Akk A -------------------------------------------------------------------------------- DK0061 BIX Danske Aktier BIX Danske Aktier BXIDKAAUA BXIDKAI 222907 532322 Ansvarlig Udvik A Indeks A A -------------------------------------------------------------------------------- DK0061 BIX Danske Aktier BIX Danske Aktier BXIDKAAUA BXIDKAI 222908 532595 Ansvarlig Udvik Indeks Akk. A KKA AA Akk A -------------------------------------------------------------------------------- DK0061 BIX Globale Aktier BIX Globale Aktier BXIGAEUKL BXIGAI 168614 133709 ESG Universal KL Indeks -------------------------------------------------------------------------------- DK0061 BIX USA Aktier ESG BIX USA Aktier BXIUU BXIUSAA 272843 279163 Universal A Indeks A IA -------------------------------------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66