Zürich (ots) -ALD Automotive I LeasePlan Schweiz präsentiert heute Ayvens, seine neue globale Mobilitätsmarke, die die beiden Organisationen unter einer einzigen Identität vereint. Die Lancierung der neuen Mobilitätsmarke in der Schweiz folgt auf die weltweite Übernahme von LeasePlan durch ALD Automotive im Mai 2023.Die 2004 gegründete ALD Automotive AG und die 1986 gegründete LeasePlan (Schweiz) AG sind zwei der Hauptplayer und Marktführer in der Schweiz, wenn es um nachhaltige Mobilitätslösungen wie Flottenelektrifizierung, Fuhrparkmanagement und weitere Angebote für die Unternehmensmobilität geht.Durch die Zusammenführung sich ergänzender Stärken und Kompetenzen sah das Unternehmen die Chance, die Mobilität der Zukunft neu und besser zu gestalten. Die neue Marke trägt diesem gemeinsamen Ziel Rechnung, indem sie die einzigartige Positionierung des Unternehmens auf dem Markt aufzeigt und hervorhebt, was das Unternehmen von anderen unterscheidet und welchen Mehrwert es für die Kunden in allen Segmenten hat. Das neue Versprechen der Marke lautet, das Leben flüssiger zu gestalten, indem sie für eine einfachere, intelligentere und nachhaltigere Mobilität sorgt.Die kombinierte Unternehmensgruppe Ayvens ist gut positioniert, um sich zu einem weltweit führenden Anbieter für nachhaltige Mobilität zu entwickeln. Mit einer der weltweit grössten Mehrmarkenflotte von Elektrofahrzeugen von insgesamt 3,3 Millionen Fahrzeugen will das Unternehmen den Weg zu Netto-Null ebnen und die digitale Transformation des Mobilitätssektors weiter prägen.Die neue gemeinsame Marke schafft eine starke Identität für zwei renommierte Branchen-Player, unter anderem durch die beiden folgenden Mittel:Ein neuer Name und ein SymbolAyvens ist ein einprägsamer, einfacher aber statuarischer Name, der den Weg für den Fortschritt anzeigt. Er wird begleitet von einem Symbol, das die beiden Legacy-Firmen repräsentiert, die als Team auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, mit einem starken und stabilen Fundament und einer nach oben strebenden Form, die Fortschritt und Dynamik symbolisiert.Der Name wird von dem weltweit renommierten Mehrheitsaktionär, der Société Générale, ausdrücklich unterstützt.Eine neue grafische IdentitätDer grafische Auftritt vermittelt einen Eindruck von Energie durch eine freundliche, moderne Schrift sowie kräftige, unverwechselbare Farben, die von der Natur inspiriert sind und entwickelt wurden, um die Marke vom Markt abzuheben.Die fröhliche und dynamische Bildsprache fängt die Essenz der Mobilität ein, die durch schöne Momente, aber auch durch das alltägliche Leben dargestellt wird.Ein neuer Slogan für die MarkeBetter with every move steht für die grundlegende Mission des Unternehmens, durch kontinuierlichen Fortschritt "bessere" Mobilität für Kunden, Unternehmen und den Planeten zu bieten.ALD Automotive | LeasePlan hat Dragon Rouge, eine globale Designagentur, mit der Schaffung einer Mobilitätsmarke beauftragt, die die Legacy-Firmen über das Leasing hinaus als neuen Marktführer für eine bessere Mobilität positioniert."Jeder Tag ist eine neue Chance, unsere Mobilität besser zu gestalten. Dazu können wir alle beitragen. Durch die Bündelung unserer Kräfte ist unser Unternehmen bereit, mit seiner Grösse, seiner Reichweite, seiner Servicekompetenz und seinem Engagement für Innovation den Weg zu einer umfassenden Einführung nachhaltiger Mobilität zu ebnen", bestätigt Tim Albertsen, Chief Executive Officer der Ayvens Group."Die Lancierung unserer neuen Marke Ayvens in der Schweiz läutet ein spannendes Kapitel für unser Unternehmen ein. Als wichtiger Player im Mobilitätssektor werden wir unsere Führungskraft nutzen, um die Zukunft der Mobilität gemeinsam zu gestalten und Spitzenleistungen zu erzielen, um unseren Mitarbeitenden, Stakeholdern und Kunden neue Möglichkeiten zu eröffnen", so Niklas Zetterlund, Country Managing Director von Ayvens Schweiz.Entdecken Sie unsere neue Website und das Video zur Markenpräsentation: www.ayvens.chÜber Ayvens SchweizAyvens ist einer der Marktführer in der Schweiz, wenn es um nachhaltige Mobilitätslösungen wie Flottenelektrifizierung, Vermietung an Private, Fuhrparkmanagement und weitere Angebote für die Unternehmensmobilität geht. Neben dem Hauptsitz in Zürich ist Ayvens auch in Lausanne präsent. Weitere Informationen finden Sie unter www.ayvens.ch.Ayvens Schweiz gehört zur Ayvens Group, dem weltweit führenden Anbieter für nachhaltige Mobilität, der sich dafür einsetzt, das Leben flüssiger zu gestalten.Über die Ayvens GroupAyvens ist ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Mobilität, das sich dafür einsetzt, das Leben flüssiger zu gestalten. Wir verbessern die Mobilität seit Jahrzehnten, indem wir Full-Service-Leasing, flexible Abonnementservices, Fuhrparkmanagement sowie Multi-Mobility-Lösungen für internationale Grossunternehmen, KMU, Fach- und Privatpersonen anbieten. Mit mehr als 14 500 Mitarbeitenden in 42 Ländern, 3,3 Millionen Fahrzeugen und der weltweit grössten Mehrmarkenflotte von Elektrofahrzeugen sind wir in einer einzigartigen Position, den Weg zu Netto-Null-Emissionen zu ebnen und die digitale Transformation der Mobilitätsbranche anzuführen. Das Unternehmen ist im Compartment A von Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: AYV). 